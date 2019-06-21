В Ковровском районе водителя, который пытался дать инспектору тысячу, оштрафовали на 30 тысяч
На своей машине он без согласования установил оборудование для перевозки пиломатериалов
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В начале марта 2019 года в районе деревни Ильино Ковровского района мужчина ехал на автомобиле МАЗ с полуприцепом, на который без согласования с ГИБДД установил оборудование для перевозки пиломатериалов. По данным прокуратуры области, чтобы транспорт мужчины не поместили на временную стоянку, а его не привлекли к ответственности, он пытался дать инспектору одну тысячу рублей.
В итоге инспектор 1000 не взял, а мужчину суд оштрафовал на 30 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU