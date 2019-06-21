В выходные во Владимире перекроют дорогу у "Мегаторга"

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-21T15:14:53+03:00

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С 23.30 в пятницу до 00.00 в воскресенье будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Тракторной у торгового центра "Мегаторг". В это время на дороге будут менять асфальт. Транспорт будет направлен в объезд по улицам Горького и Мира.

Автобусные маршруты №№ 2 и 21С будут осуществлять свое движение в объезд места проведения работ по маршруту: … проспект Строителей (остановка «ул.Белоконской») - улица Горького (остановки «ул.Гастелло», «ВлГУ», «площадь Ленина», «Всполье») - ул.Мира (остановки «Центральный парк», «ул.П.Осипенко», «ДК Молодежи», «Плавательный бассейн») и далее по обычным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU