2019-06-21T14:53:36+03:00
Общество

Учащийся ДШИ посёлка Бавлены - в числе 40 лауреатов «детского» конкурса имени П.И. Чайковского

Кроме того, 10 одарённых юных музыкантов из нашего региона примут участие в V Международном фестивале искусств
Алексей СУХОВ
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Одним из победителей федерального конкурса среди учащихся детских музыкальных и школ искусств 2019 года в ЦФО стал учащийся детской школы искусств посёлка Бавлены Кольчугинского района 14-летний трубач Дмитрий Мурашов.

Наградой за победу для лауреатов стала поездка в Москву на финал одного из самых авторитетных музыкальных форумов в мире. Для победителей организована культурно-образовательная программа в столице. С 25 по 27 июня они посетят третий, финальный тур XVI конкурса, пройдут обучение у ведущих российских педагогов, познакомятся с крупнейшими музеями столицы.

Кроме того, 10 одарённых юных музыкантов из нашего региона с 26 по 30 июня примут участие в V Международном фестивале искусств, который проводится в рамках конкурса имени Чайковского, на родине композитора - в Клину Московской области. Здесь организуется фан-зона для одарённых музыкантов со всей России. В составе «музыкального десанта» - ученики из детской школы искусств № 2 им. С.С. Прокофьева г. Владимира, детской музыкальной школы при Владимирской областном музыкальном колледже имени А.П. Бородина, а также лучшие студенты колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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