В Центре классической музыки состоится закрытие хорового сезона

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-21T14:35:34+03:00

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Владимирский камерный хор представит слушателям заключительный концерт этого сезона. В программе – музыка разных жанров: от народной песни до современных обработок популярных произведений.

Откроется концерт номерами из хорового цикла «Приявший мир» на стихи Блока для чтеца и смешанного хора, написанного петербургским композитором Дмитрием Смирновым: «Милый друг!», «В углу дивана», «Ты в комнате один сидишь…», «Не мани меня ты, воля…».

В программе концерта прозвучат народные песни: «Уж ты сад», «Вдоль по Питерской» и «Да по речушке утёнушка плавала».

В заключительной части концертная прозвучат: хоровая сюита из песен мюзикла «Моя Прекрасная Леди» Д.Лоу, «In the jungle» C.Линда, музыка из кинофильма «Действуй, сестра» «I will follow him», «Bohemian Rhapsody» Ф.Меркьюри и американская песня «Shenandoah».

Сюрпризом станет исполнение новых произведений - «Siyahamba» - южноафриканский гимн, который стал популярным в 90-х годах прошлого века.

Спиричуэл «Go down Moses» и популярная песня британского поп -дуэта Eurythmics «Sweat dreams» в сопровождении брасс-ансамбля Городского духового оркестра завершат концертную программу.

Начало концерта – 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU