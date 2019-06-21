В Центре классической музыки состоится закрытие хорового сезона
Владимирский камерный хор представит слушателям заключительный концерт этого сезона. В программе – музыка разных жанров: от народной песни до современных обработок популярных произведений.
Откроется концерт номерами из хорового цикла «Приявший мир» на стихи Блока для чтеца и смешанного хора, написанного петербургским композитором Дмитрием Смирновым: «Милый друг!», «В углу дивана», «Ты в комнате один сидишь…», «Не мани меня ты, воля…».
В программе концерта прозвучат народные песни: «Уж ты сад», «Вдоль по Питерской» и «Да по речушке утёнушка плавала».
В заключительной части концертная прозвучат: хоровая сюита из песен мюзикла «Моя Прекрасная Леди» Д.Лоу, «In the jungle» C.Линда, музыка из кинофильма «Действуй, сестра» «I will follow him», «Bohemian Rhapsody» Ф.Меркьюри и американская песня «Shenandoah».
Сюрпризом станет исполнение новых произведений - «Siyahamba» - южноафриканский гимн, который стал популярным в 90-х годах прошлого века.
Спиричуэл «Go down Moses» и популярная песня британского поп -дуэта Eurythmics «Sweat dreams» в сопровождении брасс-ансамбля Городского духового оркестра завершат концертную программу.
Начало концерта – 18:30.
ИСТОЧНИК KP.RU