2019-06-21T14:31:56+03:00
Происшествия

Муромлянин обокрал случайного знакомого

Его жертвой стал гость из Чувашской республики
Ирина Мальцева
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Двадцатиоднолетний житель Чувашской республики оказался в Муроме проездом в марте и решил там развлечься. В одном из заведений он познакомился с двадцатидвухлетним местным жителем, с которым они вместе играли в бильярд. Но когда пришло время расплачиваться, гость города не обнаружил в кармане десяти тысяч рублей, а новый знакомый к тому времени уже ушел. Молодой человек обратился в полицию и через несколько часов злоумышленника задержали. Он признался, что сумел утащить крупную сумму, когда партнер по игре оставил верхнюю одежду без присмотра. Сейчас деньги вернули владельцу, а муромлянину предстоит ответить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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