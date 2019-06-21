2019-06-21T14:27:55+03:00
Общество

В нескольких районах Владимирской области покажут фильм "Белорусский вокзал"

Владимирский киноцентр примет участие во Всероссийской акции «Великое кино Великой страны»
Алексей СУХОВ
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22 июня Владимирский киноцентр примет участие во Всероссийской акции «Великое кино Великой страны».

В рамках акции в учреждениях культуры Владимирской области состоятся некоммерческие показы легендарного фильма «Белорусский вокзал», а также документального фильма, посвященного создателям киноленты «Белорусский вокзал»: режиссёру Андрею Смирнову и оператору Павлу Лебешеву, авторам музыки Альфреду Шнитке и Булату Окуджаве, актёрам Евгению Леонову, Всеволоду Сафронову, Анатолию Папанову, Алексею Глазырину и Нине Ургант.

22 июня программа будет показана в следующих учреждениях культуры Владимирской области: Молодёжный культурно-досуговый центр «Ракета» Гороховецкого района, Районный центр культуры и досуга, г. Юрьев-Польский, Центр культуры и спорта посёлка Ставрово Собинского района. Межпоселенческий методический культурно-досуговый центр села Новое, Суздальский район, Дом культуры города Курлово, Лакинский городской Дворец культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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