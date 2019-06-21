Во Владимире пройдет патриотическая акция "Свеча памяти"

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-21T14:18:54+03:00

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22 июня в 4 часа утра во Владимире на площади Победы пройдёт патриотическая акция «Свеча памяти», посвящённая 78-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

В рамках акции состоится траурный митинг в память о погибших в годы войны и возложение цветов к мемориалу павшим.

Параллельно на площади Победы пройдёт Всероссийская акция «Красная гвоздика». За символическое пожертвование волонтёры раздадут всенародный символ памяти павшим героям войны. Собранные средства будут направлены на улучшение социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU