Во Владимире пройдет патриотическая акция "Свеча памяти"
Владимирцы смогут встретить рассвет на площади Победы
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22 июня в 4 часа утра во Владимире на площади Победы пройдёт патриотическая акция «Свеча памяти», посвящённая 78-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
В рамках акции состоится траурный митинг в память о погибших в годы войны и возложение цветов к мемориалу павшим.
Параллельно на площади Победы пройдёт Всероссийская акция «Красная гвоздика». За символическое пожертвование волонтёры раздадут всенародный символ памяти павшим героям войны. Собранные средства будут направлены на улучшение социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU