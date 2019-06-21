Житель Юрьев-Польского поджег дачу, чтобы получить работу

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-21T14:14:13+03:00

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В октябре прошлого года в одном из сел Юрьев-Польского района сгорела дача, принадлежащая двадцатидевятилетней москвичке. Материальный ущерб , причиненный девушке, превысил восемьсот тысяч рублей. Как выяснилось, дом вспыхнул неслучайно – его подожгли. Как оказалось, тридцатидевятилетний местный житель хотел подработать сторожем и охранять дачу в отсутствие хозяев. Он даже предложил столицы свои услуги. Но чтобы точно получить работу, решил поджечь часть дома и быстро затушить, чтобы хозяева поверили в реальность угрозы. Но справиться с огнем мужчина не сумел. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога», сейчас оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU