2019-06-21T14:03:57+03:00
Общество

В Камешковском районе пройдет праздник пастушьего рожка

Он состоится 23 июня в деревне Мишнево
Алексей СУХОВ
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23 июня в 11.00 в деревне Мишнево Камешковского района начнётся Праздник пастушьего рожка «Хорошо рожок играет».

На фестивале выступят широко известные во Владимирской области и за её пределами народные ансамбли: «Владимирские рожечники» (г.Владимир), «Радуница» (г.Суздаль), «Баловень» (г.Камешково) и фольклорный коллектив «Калинов цвет» (г.Гороховец).

Впервые на празднике будет представлено подворье «Татарская слобода». Весь день будут работать выставка-ярмарка изделий наших народных умельцев, творческие мастер-классы, «Чайная», «Компотная» и «Пирожковая». Для детей – театр «Петрушка» и игровая «Страна Нескучалия».

Сотрудники Камешковского районного историко-краеведческого музея познакомят гостей с историей владимирского рожка и хора Николая Васильевича Кондратьева. Главным героем праздника по праву станет рожок, звуки которого разольются по всей округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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