Гусевчанин украл золото у родственницы

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-21T13:58:58+03:00

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Двадцатиоднолетний житель Гусь-Хрустального неоднократно бывал в гостях у своей родственницы и знал, где хранятся ценные вещи. Улучив момент, он похитил ключи от входной двери и, воспользовавшись отлучкой девушки, проник в квартиру и украл золотые украшения на сумму тринадцать тысяч рублей. Обнаружив пропажу, гусевчанка обратилась в полицию, а полицейские обнаружили пропавшее золото в одном из ломбардов, а потом нашли и подозреваемого. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина объяснил, что пошел на кражу, что вернуть долг. Сейчас украшения вернули владелице, а уголовное дело в отношении парня направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU