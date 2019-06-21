2019-06-21T13:59:38+03:00
Общество

Во Владимирскую область передали книги и журналы из библиотек Москвы

Это произошло благодаря соглашению о сотрудничестве между столицей 33 регионом
Алексей СУХОВ
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Из Центральной библиотеки имени Н.А. Некрасова во Владимирскую область поступило более тысячи книг. Из Центральной городской деловой библиотеки Москвы переданы около 1500 книг и журналов, собранных библиотеками столицы для жителей нашего региона.

- Во Владимирской области 455 библиотек. В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению их фонда. Во многих муниципальных образованиях из местного бюджета финансируется только подписка.Глава региона обратился к мэру Москвы за содействием. Книги будут переданы в муниципальные городские и сельские библиотеки,демонстрирующие хорошие показатели в работе и нуждающиеся в обновлении книжных фондов», – отметила врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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