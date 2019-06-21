За неделю во Владимирской области от клещей пострадали 139 человек

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-21T13:47:59+03:00

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Только за последнюю неделю в регионе почти сто сорок человек, пострадавших от присасывания клещей, обратились к врачам. А всего за весну и лето от них пострадало почти 1700 человек. Столкнуться с клещами можно во всех районах области, но больше всего на активность кровососов жалуются во Владимире, Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах. Кстати, далеко не все клещи заражены: за минувшую неделю исследовали 160 клещей, снятых с людей, клещевой энцефалит обнаружен в четырех случаях во Владимире, Радужном, Судогодском и Ковровском районах. Сдать клещей на исследование можно в лабораторию природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» с 9 до 11 утра во Владимире, на улице Токарева, дом 5, кабинет 8.

ИСТОЧНИК KP.RU