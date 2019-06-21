Владимирская область присоединилась к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика»

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-21T13:42:11+03:00

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Акция "Красная гвоздика"организована благотворительным фондом «Память поколений». Эта некоммерческая организация формирует новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.

В ее рамках волонтеры распространяют значки с изображением красной гвоздики под девизом «Я помню. Я помогаю». Акции завершатся 22 июня. Деньги, собранные в ходе акции, будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.

Точки проведения акций во Владимире – на Театральной площади, на площади Ленина, на площади у Центрального парка культуры и отдыха, на площади у кинотеатра «РусьКино» и в других общественных местах областного центра. Кроме того, значок можно купить в крупных торговых сетях.

В 2018 году благотворительная акция помогла собрать более 2 млн рублей благотворительных пожертвований. Более 100 ветеранов и 4 профильных учреждений здравоохранения получили помощь на сумму свыше 19 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU