Благодаря ЭКО за пять месяцев этого года во Владимирской области родилось 69 малышей
За пять месяцев этого года была выполнена 341 процедура экстракорпорального оплодотворения, на учет по беременности встали 106 женщин. В результате процедуры ЭКО появилось на свет 69 малышей.
В 2019 году запланировано направить на ЭКО 667 женщин из Владимирской области, нуждающихся в применении вспомогательных репродуктивных технологий. В среднем лишь каждая третья процедура ЭКО приводит к беременности, что считается хорошим показателем.
Напомним, что процедура ЭКО вошла в систему обязательного медицинского страхования в 2013 году. ЭКО проводят в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и Иванова, а с 2015 года – и во владимирских клиниках.
ИСТОЧНИК KP.RU