2019-06-21T13:37:44+03:00
Общество

Благодаря ЭКО за пять месяцев этого года во Владимирской области родилось 69 малышей

На учет по беременности встали 106 женщин
Алексей СУХОВ
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За пять месяцев этого года была выполнена 341 процедура экстракорпорального оплодотворения, на учет по беременности встали 106 женщин. В результате процедуры ЭКО появилось на свет 69 малышей.

В 2019 году запланировано направить на ЭКО 667 женщин из Владимирской области, нуждающихся в применении вспомогательных репродуктивных технологий. В среднем лишь каждая третья процедура ЭКО приводит к беременности, что считается хорошим показателем.

Напомним, что процедура ЭКО вошла в систему обязательного медицинского страхования в 2013 году. ЭКО проводят в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и Иванова, а с 2015 года – и во владимирских клиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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