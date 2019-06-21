2019-06-21T12:02:16+03:00
Общество

Восемь владимирских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ

Четверо из них - стобалльники по русскому языку
Анна ДЕКТЯРЕВА
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У одиннадцатиклассников закончилась жаркая пора сдачи ЕГЭ. Практически все результаты уже опубликованы. Всего ЕГЭ в этом году сдавали около 5600 выпускников Владимирской области.

Впереди у ребят выпускные балы и вручение аттестатов. 29 школьников получат сертификаты о сдаче ЕГЭ с особым удовольствием: там будет стоят оценка в 100 баллов по одному из экзаменов.

100 баллов за ЕГЭ в этом году во Владимирской области школьники получили по таким предметам: 15 — по русскому языку, 2 — по физике, 1 — по математике, 10 — по химии, 1 – по литературе.

Восемь стобалльников региона - это владимирские школьники. Интересно, что высший балл в основном получили выпускники обычных районных школ, а не престижных гимназий. Причем все стобалльники - девушки!

По русскому языку 100 баллов получили:

Нина Мусина и Анна Ефимова из школы №8;

Марина Макаркина из школы № 33;

Елизавета Дергачева из школы № 2.

100 баллов по химии получили:

Алена Евдокимова из школы №2;

Злата Силаева из гимназии №3;

Дарья Куликова из школы № 25.

Анна Крайнова из гимназии №3 получила 100 баллов по литературе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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