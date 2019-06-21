Гарантийный срок на ремонт дорог во Владимире увеличен до 6 лет

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-21T11:43:06+03:00

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С этого года во Владимире увеличен срок гарантии на отремонтированные дороги. Теперь он составляет шесть лет (до сих пор было 3 года). Гарантия распространяется на все объекты, отремонтированные, благоустроенные и принятые в эксплуатацию начиная с 1 июня 2019 года: дороги, тротуары, дворовые и внутриквартальные территории.

Это должно дать приличную экономию средств городского бюджета. По закону, подрядчик несет ответственность за состояние дороги, которую он отремонтировал по госконтракту, в течение всего гарантийного срока. Если что-то пошло не так: асфальт оказался некачественным и потрескался, ливневка не работает, грунт провалился - все дефекты и недоделки подрядчик исправляет за свой счет. Откажется - попадет в черный список недобросовестных поставщиков, дефекты ликвидирует кто-то другой, а средства взыщут с первого исполнителя по суду.

Раньше гарантийный срок составлял три года, и многие дорожные строители как-то так приспособились, что асфальт приживался ровно на эти три года, а потом отторгался землей владимирской. Теперь срок увеличен до 6 лет. Это уже приближается к европейским нормам.

Всего в этом году во Владимире будет отремонтировано 17 крупных дорожных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU