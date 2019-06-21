2019-06-21T10:47:41+03:00
Общество

Ковровчанка требует полмиллиона рублей с хозяйки собаки

Гулявшее само по себе животное изуродовала горожанку
Ирина Мальцева
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В апреле жительница Коврова выпустила гулять свою собаку – метиса лайки – на улицу в одиночестве, без поводка и намордника, и не следила за ней. У одного из домов по улице Бутовой в городе оружейников собака набросилась на прохожую и сильно искусала ее, оставив обширные раны на лице и левой руке. Из-за полученных травм женщина обращалась в больницу и долго лечилась, но на лице у нее остались шрамы. Хозяйку пса привлекли к административной ответственности, она заплатила штраф. А пострадавшая женщина обратилась в суд, прося взыскать компенсацию морального вреда. Она призналась, что переживает каждый раз, глядя в зеркало и испытывает панический страх перед собаками. Свои страдания женщина оценила в полмиллиона рублей. Рассмотрение дела назначено на 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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