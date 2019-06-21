Информация о сбежавшем во Владимире крокодиле не подтвердилась

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-21T10:41:49+03:00

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21 июня в городских пабликах появилась информация о том, что с территории контактного зоопарка, разместившегося в ледовом дворце "Полярис" сбежал трехметровый крокодил Гоша. Пользователи сообщали, что Гошу не кормили два дня. Распространившаяся информация оказалась ложной, крокодил находится в своем вольере.

Представитель "Поляриса" сообщила, что пользователи могли подумать, что крокодил убежал из-за фотографий в группе контактного зоопарка. Животных для паблика фотографируют не в вольерах, а на более удачном месте в зале. Сессии проводятся без зрителей. Кроме того, крокодила периодически выводят купаться.

ИСТОЧНИК KP.RU