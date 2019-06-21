Владимирские полицейские раскрыли в 2018 году 200 преступлений с помощью собак

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-21T10:00:19+03:00

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День кинологических подразделений появился 15 лет назад. Эту дату выбрали не случайно. 110 лет назад началась история кинологической службы в России. 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в России питомника полицейских сыскных собак.

Сейчас кинологические службы есть везде. Во Владимирской области на сегодняшний день служат 80 полицейских-кинологов. За каждым из них закреплён свой "напарник без погон", который является таким же бойцом подразделения, как и любой штатный сотрудник органов внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, правоохранительные тандемы, в которых человек и собака работают на равных, показывают отличные результаты на специализированных соревнованиях и в служебной деятельности. Только за прошлый год при участии служебных собак на территории региона было раскрыто более 200 преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU