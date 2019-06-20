Владимирке не удалось обменять диван неподходящего цвета

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-20T18:07:45+03:00

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Горожанка в апреле прошлого года купила угловой диван, обошедшийся ей в 45 с лишним тысяч рублей. Но когда мебель доставили и собрали, женщина увидела, что цвет сидения значительно светлее остальных его частей, это бросалось в глаза и выглядело некрасиво. Но продавец отказался менять его Жительница Владимира обратилась к продавцу, требуя вернуть деньги, но ответа не получила и пошла в суд, считая недостаток существенным. Она требовала вернуть не только сумму покупки, но и неустойку, штраф и моральный ущерб, который она оценила в двадцать тысяч рублей. Однако экспертиза, назначенная судом, при изготовлении дивана-трансформера при установке обивочного материала все требования нормативно-технической документации соблюдены, а в самом материале нет недостатков, которые приводят к изменению внешнего вида по цвету. В итоге Фрунзенский районный суд не нашел оснований для расторжения договора купли-продажи дивана и взыскания с ответчика уплаченной за мебель суммы. Женщина не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU