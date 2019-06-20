2019-06-20T17:17:26+03:00
Происшествия

Экс-начальник Камешковского управления ЖКХ подозревается в служебном подлоге

В отношении пятидесятичетырехлетней женщины возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
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По версии следствия, бывший начальник управления ЖКХ города Камешково совершила служебный подлог при выполнении муниципального контракта по строительству очистных сооружений. В 2016 году муниципальный контракт на сумму внушительную сумму - 322 миллиона рублей – был заключен с московской компанией, которая после получения аванса и выполнения незначительного объема работ, скрылась. В ноябре 2016 года состоялась замена подрядчика, в роли которого уже другая московская фирма. По условиям договора рассчитаться с подрядчиком должны были только после того, как он качественно и полностью выполнит все работы, что и предстояло проверить городскому управлению ЖКХ. Однако экс-руководитель управления, зная, что к сроку окончания контракта подрядчик не справился с обязательствами и не полностью произвел пусконаладочные работы, подписала пакет документов по приему работ и велела подчиненным оплатить их. В результате московской фирме незаконно перечислили пять миллионов двести тысяч рублей из бюджета. Получив деньги, подрядчик перестал выходить на связь и скрылся, а доделывать работы пришлось за счет дополнительных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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