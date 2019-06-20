В Петушинском ФАПе хранили просроченные вакцины

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-20T16:54:47+03:00

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Нарушения, допущенные при хранении лекарств, обнаружила районная прокуратура во время проверки Глубоковского фельдшерско-акушерского пункта Петушинской районной больницы. В процедурном кабинете в холодильнике для хранения лекарств обнаружили вакцины с истекшим сроком годности, в том числе восемнадцать ампул живой вакцины для профилактики кори и паротита и двенадцать доз вакцины для профилактики пневмококковых инфекций «Превенар». В отношении фельдшера возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ - нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, медику предстоит заплатить штраф. А главному врачу Петушинской районной больницы внесено представление, которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU