Главный инженер сельхозпредприятия ответит за обрушившуюся в Селивановском районе крышу

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-20T16:26:02+03:00

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Трагедия произошла 30 января, когда на ночного скотника СПК «Вперед», убиравшего навоз в коровнике, обрушилась не чищенная от снега и наледи крыша. Мужчина получил серьезные повреждения, и после проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда» в отношении местного жителя, работавшего главным инженером машинотракторного парка этого предприятия. В его обязанности входил систематический контроль за соблюдением правил и норм по охране труда, однако он, по мнению прокуратуры, выполнял свои обязанности ненадлежащим образом: не обеспечил контроль за состоянием здания коровника животноводческого комплекса. Вину главный инженер признал, сейчас дело направлено в Селивановский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU