Ковровчанин, воровавший батареи, попался на месте преступления

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-20T15:53:43+03:00

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В полицию сообщили, что из пустующего здания в Коврове пропали вещи, а прибывшие на место сотрудники обнаружили, что в одной из комнат спит мужчина. Как выяснилось позднее, из дома похитили шесть радиаторных батарей. Пока один из подозреваемых сдавал похищенное в скупку, второй, будучи пьян, просто уснул на месте преступления. Сейчас оба подельника задержаны, второго удалось отыскать на территории района. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении тридцатисемилетнего и сорокатрехлетнего жителей возбуждено уголовное дело. Также полиция проверяет, причастны ли приятели к другим кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU