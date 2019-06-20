2019-06-20T15:45:08+03:00
Происшествия

Владимирец взял в аренду и продал игровые приставки

Теперь ему предстоит ответить за мошенничество
Ирина Мальцева
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В конце мая в полицию обратились сотрудники сразу двух магазинов, заявившие, что у них молодой человек взял в аренду и не вернул игровые приставки, стоившие в общей сложности семьдесят тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, подозреваемого удалось найти – им оказался двадцапятилетний владимирец. Правоохранители задержали его в областном центре, и парень признался, что игровые приставки сдал в скупку, а деньги потратил. Похищенные приставки полицейские уже забрали и вернули законным владельцам. А в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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