Владимирцам расскажут, как проверить качество хлеба и кондитерских изделий
Роспотребнадзор запускает горячую линию
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области с 21 июня по 5 июля проводят тематическое консультирование по качеству и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции и срокам годности
По всем вопросам следует обращаться по телефонам «горячей линии»:
8-800-200-05-45; 8(4922) 45-10-70 с 10 до 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU