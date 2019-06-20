2019-06-20T15:09:32+03:00
Общество

Владимирцам расскажут, как проверить качество хлеба и кондитерских изделий

Роспотребнадзор запускает горячую линию
Алексей СУХОВ
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области с 21 июня по 5 июля проводят тематическое консультирование по качеству и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции и срокам годности

По всем вопросам следует обращаться по телефонам «горячей линии»:

8-800-200-05-45; 8(4922) 45-10-70 с 10 до 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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