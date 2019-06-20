Во Владимире оцепили главное здание "Сбербанка"

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-20T14:52:09+03:00

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20 июня во Владимире около 13.00 специалисты МЧС и МВД оцепили здание главного корпуса "Сбербанка" на проспекте Ленина. Официальной информации о том, почему здание было заблокировано, на данный момент не сообщается. Известно, что из всех помещений были выведены сотрудники банка и клиенты.

В пресс-службах УМВД по региону и ГУ МЧС по Владимирской области за комментариями отправляют в ФСБ. В Федеральной службе безопасности сообщили, что на данный момент ведется работа, информация о происшествии будет опубликована позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU