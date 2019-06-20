2019-06-20T14:52:09+03:00
Происшествия

Во Владимире оцепили главное здание "Сбербанка"

Официальные ведомства не сообщают о причинах случившегося
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

20 июня во Владимире около 13.00 специалисты МЧС и МВД оцепили здание главного корпуса "Сбербанка" на проспекте Ленина. Официальной информации о том, почему здание было заблокировано, на данный момент не сообщается. Известно, что из всех помещений были выведены сотрудники банка и клиенты.

В пресс-службах УМВД по региону и ГУ МЧС по Владимирской области за комментариями отправляют в ФСБ. В Федеральной службе безопасности сообщили, что на данный момент ведется работа, информация о происшествии будет опубликована позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный инженер сельхозпредприятия ответит за обрушившуюся в Селивановском районе крышу
Ковровчанин, воровавший батареи, попался на месте преступления
Владимирец взял в аренду и продал игровые приставки
Владимирцам расскажут, как проверить качество хлеба и кондитерских изделий
Владимирцы собрали деньги для жителей Донбасса
Через Суздаль пройдёт автопробег классики мирового автопрома
Во Владимире осудили хакера, обчистившего банкомат
День Петра и Февронии в Муроме обойдется в 10,5 миллионов рублей
Владимирец заплатит почти миллион за нарушение договора
Постоялец ковровского дома-интерната насмерть забил собутыльника металлической тростью
Компания «Газпром газораспределение Владимир» повысила надежность газоснабжения города Александрова
Туристический бизнес Владимирской области выбирает «Ростелеком»
В центре Владимира снесут трехэтажный дом
Офтальмологический мобильный комплекс в июле будет работать в Гусь-Хрустальном, Меленковском и Петушинском районах
В "Богатырских играх" выиграли владимирские силачи
Муромлянин пойдет под суд за кражу велосипеда