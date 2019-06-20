Через Суздаль пройдёт автопробег классики мирового автопрома

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-20T14:01:27+03:00

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В воскресенье, 23 июня, через Суздаль пройдет автопробег на классических автомобилях. Участники приедут из Москвы, продемонстрируют своих железных коней и уедут обратно в Москву. В программе, кроме выставки классических автомобилей, показательные заезды по драг-рейсингу.

Всего приедет 25 автомобилей, считающихся классикой мирового автопрома. Среди них Chevrolet Camaro 1970-го года и Chevrolet Corvette 1978-го, Ford Mustang 1966-го, Chevrolet Suburban 1980-го, Cadillac DeVille 1963-го, а также многие другие. Все машины на ходу и в полном порядке. Посмотреть на них можно будет на выставочной площадке на улице Ленина, напротив Центра культуры и досуга г. Суздаля (Красная площадь, д. 5). Время работы выставки с 12.00 до 15.00. О каждом автомобиле охотно расскажет его владелец.

Также 23 июня с 15.00 по 16.30 по ул. Ленина (от перекрёстка с ул. Нетёка до перекрёстка с ул. Энгельса) впервые в Суздале, пройдёт 10 показательных заездов по драг-рейсингу. В связи с этим с 9:00 до 17:30 движение частных автомобилей по ул. Ленина от перекрёстка с ул. Нетёка до перекрёстка с ул. Энгельса будет ограничено.

Организаторы автопробега - сообщество Mad Buckets (Сумасшедшие вёдра), объединяющее любителей американской и европейской автомобильной классики.

Вход на все мероприятия свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU