День Петра и Февронии в Муроме обойдется в 10,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-20T12:55:55+03:00

Именно столько выделено на проведение праздника по программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области"

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Администрация Владимирской области выделила 10,5 миллинов рублей на организацию ежегодного Дня любви, семьи и верности в Муроме. Средства выделены по программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области".

День любви, семьи и верности пройдет 6 июля, так как сам день праздника приходится на понедельник. Отметим, что традиционно администрация округа Мурома рекомендует местным бизнесменам воздержаться от продажи спиртного в городе в день проведения праздника. А 8 июля продажа спиртного запрещена областным законом. Следующий "безалкогольный" день во Владимирской области пройдет 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU