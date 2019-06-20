2019-06-20T12:45:41+03:00
Общество

Владимирец заплатит почти миллион за нарушение договора

Он заплатит за одолженную технику
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Горожанин еще в прошлом году на три месяца сдал в аренду оборудование владимирцу, за весь комплект которого арендатор должен был платить двести тысяч в месяц. Но несмотря на оформленный договор, он не платил положенную сумму. Потеряв терпение, владелец оборудования направил письмо, требуя погасить долг до конца прошлого года, но и это не помогло. Тогда горожанин обратился в Октябрьский районный суд, прося взыскать не только всю сумму накопившегося долга – восемьсот тысяч рублей, а также пени, которых набралось на двадцать шесть с лишним тысяч рублей. Суд встал на сторону владельца оборудования и удовлетворил требования в полном объеме. Теперь арендатору, так и не явившемуся в суд, не только вернуть долги, но и заплатить госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный инженер сельхозпредприятия ответит за обрушившуюся в Селивановском районе крышу
Ковровчанин, воровавший батареи, попался на месте преступления
Владимирец взял в аренду и продал игровые приставки
Владимирцам расскажут, как проверить качество хлеба и кондитерских изделий
Во Владимире оцепили главное здание "Сбербанка"
Владимирцы собрали деньги для жителей Донбасса
Через Суздаль пройдёт автопробег классики мирового автопрома
Во Владимире осудили хакера, обчистившего банкомат
День Петра и Февронии в Муроме обойдется в 10,5 миллионов рублей
Постоялец ковровского дома-интерната насмерть забил собутыльника металлической тростью
Компания «Газпром газораспределение Владимир» повысила надежность газоснабжения города Александрова
Туристический бизнес Владимирской области выбирает «Ростелеком»
В центре Владимира снесут трехэтажный дом
Офтальмологический мобильный комплекс в июле будет работать в Гусь-Хрустальном, Меленковском и Петушинском районах
В "Богатырских играх" выиграли владимирские силачи
Муромлянин пойдет под суд за кражу велосипеда