Владимирец заплатит почти миллион за нарушение договора

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-20T12:45:41+03:00

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Горожанин еще в прошлом году на три месяца сдал в аренду оборудование владимирцу, за весь комплект которого арендатор должен был платить двести тысяч в месяц. Но несмотря на оформленный договор, он не платил положенную сумму. Потеряв терпение, владелец оборудования направил письмо, требуя погасить долг до конца прошлого года, но и это не помогло. Тогда горожанин обратился в Октябрьский районный суд, прося взыскать не только всю сумму накопившегося долга – восемьсот тысяч рублей, а также пени, которых набралось на двадцать шесть с лишним тысяч рублей. Суд встал на сторону владельца оборудования и удовлетворил требования в полном объеме. Теперь арендатору, так и не явившемуся в суд, не только вернуть долги, но и заплатить госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU