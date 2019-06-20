Постоялец ковровского дома-интерната насмерть забил собутыльника металлической тростью

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-20T12:06:35+03:00

Теперь его будут судить

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Ковровская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного 65-летнего жителя, обвиняемого в убийстве 73-летнего знакомого. Мужчина дал признательные показания и ждет суда под стражей.

Убийство произошло в январе 2019 года вечером в ковровском социальном доме-интернате. В время совместного распития алкоголя, 65-летинй мужчина обвинил собеседника в краже будильника и, разозлившись, схватил металлическую трость и избил ей обидчика.

На следующее утро работники дома-интерната обнаружили кровоподтеки у пострадавшего и направили его в центральную городскую больницу, где ему сделали трепанацию черепа. 73-летнему мужчине причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, через несколько дней от полученных травм он скончался в лечебном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU