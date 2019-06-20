Компания «Газпром газораспределение Владимир» повысила надежность газоснабжения города Александрова

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-20T11:52:28+03:00

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Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» провели масштабные ремонтно-профилактические работы на сетях газоснабжения г. Александрова, воспользовавшись плановой суточной остановкой работы газораспределительной станции, поставляющей газ в систему газоснабжения районного центра и окрестных населенных пунктов.

Газовики оперативно осуществили замену 10 устаревших запорных устройств на современные шаровые краны, провели перекладку труб на нескольких проблемных участках сети. Установлено также 2 новых шкафных газорегуляторных пункта взамен устаревших ШРП. Также были проведены профилактические работы на всех остальных пунктах редуцирования газа, обеспечивающих газоснабжения города и близлежащих поселков, сел и деревень.

Для проведения ремонтных и профилактических работ в сжатые сроки были задействованы все службы филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Александрове. Ранее в Александровском районе во время планово-профилактических работ на ГРС, связанных с временным прекращением подачи газа потребителям, были проведены ремонты сетей газоснабжения в гг. Карабаново и Струнино.

«Благодаря слаженной и качественной работе наших специалистов проведенные ремонты позволили значительно повысить надежность и безопасность газоснабжения населенных пунктов Александровского района», - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.

ИСТОЧНИК KP.RU