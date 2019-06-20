Туристический бизнес Владимирской области выбирает «Ростелеком»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-20T11:34:57+03:00

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«Ростелеком» обеспечил современными услугами связи агрокультурный туристический комплекс «Богдарня» в Петушинском районе. Для этого специалисты компании проложили около полутора километров оптоволокна. Теперь гостям комплекса доступна бесшовная сеть Wi-Fi со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с в каждом из 19 номеров гостиницы, ресторане «Золотой колос» и сыроварне.

Павел Шатохин, директор ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Наличие качественных услуг связи для объектов туристической инфраструктуры – один из факторов, который влияет на клиентоориентированность и помогает привлекать гостей. Среди абонентов сферы организации досуга такие крупные игроки рынка, как ООО «Николаевский посад» и ОАО «Турцентр» в Суздале, загородный клуб-отель «Велес». В апреле этого года список пополнил «Национальный парк «Мещера». Мы всегда рады обеспечить нашим клиентам услуги в соответствии с их спецификой бизнеса. Например, компаниям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере туризма, «Ростелеком» предлагает комплексное решение «Быть в плюсе». Это пакет традиционных и цифровых услуг связи с единым счётом. Предложение включает высокоскоростной интернет и один из цифровых сервисов на выбор1».

«Управляемый Wi-Fi» – один из дополнительных сервисов комплексного решения «Быть в плюсе». Он обеспечивает гостевой беспроводной доступ в интернет с поддержкой авторизации пользователей согласно требованиям законодательства РФ. Услуга даёт возможность управлять настройками сетей и доступа в Сеть, публиковать рекламу и объявления на главной странице.

ИСТОЧНИК KP.RU