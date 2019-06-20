В центре Владимира снесут трехэтажный дом

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-20T11:06:36+03:00

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Владимирская мэрия постановила изъять для муниципальных нужд землю под домом № 4 по улице Княгининской в центре города. Дом начала XX века постройки, которым в разных долях владеют три человека, подлежит сносу. Всем им муниципалитету придется выплатить компенсацию за изъятое жилье. Сколько мэрия заплатит жильцам дома в центре города, решит оценочная комиссия.

Отметим, что сносу в центре Владимира подлежит еще один дом - двухэтажное деревянное здание 1918 года постройки на улице Гагарина.

Земельные участки, изымаемые после сноса домов, переходят в собственность мэрии города. Через некоторое время администрация города выставляет их на торги. Обычно землю предлагают взять в длительную аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU