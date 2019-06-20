Офтальмологический мобильный комплекс в июле будет работать в Гусь-Хрустальном, Меленковском и Петушинском районах

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-20T11:03:47+03:00

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В рамках частно-государственного партнёрства во Владимирской области продолжает работу мобильный офтальмологический комплекс. В июле состоятся выезды его специалистов к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. Планируется обследовать 108 человек.

Пациенты проходят диагностические процедуры и получают консультацию врача-офтальмолога. Вот что входит: определение визуса на авторефкератометре, осмотр переднего отрезка глаза, тонометрия на бесконтактном тонометре, осмотр сетчатки и глазного дна, а также осмотр передней камеры и угла передней камеры с использованием специальной диагностической линзы Гольдмана. Необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

График выездов мобильного комплекса в июле 2019 года: Петушки – 1 июля; Суздаль – 2 июля; деревня Нармуч Гусь-Хрустального района – 3 июля; Меленки – 4 июля; село Бутылицы Меленковского района – 5 июля; Курлово – 8 июля (с 9 июля по 4 августа – отпуск).

ИСТОЧНИК KP.RU