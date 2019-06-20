В "Богатырских играх" выиграли владимирские силачи

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-20T10:11:44+03:00

В команде 33-го региона выступали Александр Курак и Алексей Ловчев

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Во Владимире на Соборной площади прошел третий фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры».

Участниками в этом году стали двенадцать сильнейших людей страны из шести регионов - Москвы, Крыма, Московской, Курской, Нижегородской и Владимирской областей.

Соревноваться современным богатырям пришлось в нескольких упражнениях, среди них - атлетам пришлось тянуть внедорожники, бросать 20-килограммовое бочки и толкаться бревном, выталкивая соперника из ограниченной зоны, также соревноваться в становой тяге и жиме и так далее.

Сильнейшими третий год подряд стали представители команды Владимирской области. Золото команде 33-го региона принесли Александр Курак и Алексей Ловчев

ИСТОЧНИК KP.RU