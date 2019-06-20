2019-06-20T10:00:51+03:00
Происшествия

Муромлянин пойдет под суд за кражу велосипеда

18-летний парень стащил его из подъезда
Алексей СУХОВ
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Муромская полиция передала в суд дело о краже велосипеда. Судить будут 18-летнего жителя Мурома.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, весной в полицию обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что у неё похитили велосипед, который хранился в подъезде дома. Велосипед оценили в 8000 рублей. Через два дня на одной из улиц Мурома сотрудники ППС увидели велосипед, схожий по описанию с похищенным. На велосипеде катился 18-летний парень. Молодого человека доставили в полицию, где он и сознался в краже.

Как он рассказал во время следствия, парень пришёл в гости к подруге и, увидев в подъезде чужой велосипед, не удержался от кражи, так как понял, что очень хочет себе такой. Велосипед вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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