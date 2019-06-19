В Муроме закрыли овощебазу за грязь и отсутствие ремонта

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-19T16:03:17+03:00

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Нарушения нашли сотрудники управления Роспотребнадзора по Владимирской области в ходе внеплановой выездной проверки. Как оказалось, на оптово-розничной базе «Овощи, фрукты, бакалея», расположенной в Муроме на улице Воровского. Как оказалось, на овощебазе множество : на стенах и потолке глубокие трещины и следы протечек, во всех складах на полу потолке и стенах плесень, полы с выбоинами, в помещениях паутина, грязь и мусор, часть продуктов испорчены, а моющих и дезинфицирующих средств для уборки в принципе не нашлось. Кроме того, у работников не было медкнижек, температуру, при которой хранились продукты, не контролировали, а мусор вовремя не вывозили. По решению Муромского городского суда работа овощебазы приостановлена на тридцать суток. За это время руководству предстоит исправить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU