Во Владимирскую область вернулась жаркая погода

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-19T16:01:13+03:00

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С 20 по 22 июня по данным владимирского гидрометцентра на территории региона прогнозируется жаркая погода. ГУ МСЧ по Владимирской области сообщает, что в юге региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса.

Ведомство напоминает, что во Владимирской области действует особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов и разведение костров. Также необходимо помнить о правилах безопасности при купании. Людям с сердечными, хроническими заболеваниями, пожилым людям следует проявлять крайнюю осторожность при купании. В воду следует заходить постепенно, исключить длительные заплывы и опасное поведение на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU