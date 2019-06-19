2019-06-19T16:01:13+03:00
Общество

Во Владимирскую область вернулась жаркая погода

В регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Артём Черепанов
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С 20 по 22 июня по данным владимирского гидрометцентра на территории региона прогнозируется жаркая погода. ГУ МСЧ по Владимирской области сообщает, что в юге региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса.

Ведомство напоминает, что во Владимирской области действует особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов и разведение костров. Также необходимо помнить о правилах безопасности при купании. Людям с сердечными, хроническими заболеваниями, пожилым людям следует проявлять крайнюю осторожность при купании. В воду следует заходить постепенно, исключить длительные заплывы и опасное поведение на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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