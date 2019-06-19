2019-06-19T15:20:28+03:00
Происшествия

В Муроме нашли тело утонувшего подростка

Поиски продолжались две с половиной недели
Ирина Мальцева
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Трагедия произошла 3 июня, когда четырнадцатилетний школьник с друзьями решил искупаться в районе железнодорожного моста, где купание запрещено. Ребята решили доплыть до середины реки, но когда возвращались, один из подростков не справился с течением, его отнесло в сторону моста, а потом он пропал из виду. Место, где решили окунуться, находится вдалеке от жилых домов, и помочь мальчику было некому. Тело утонувшего ребенка искали более двух недель, его обнаружил утром 19 июня в Оке неподалеку от Мурома рыбак. Родители уже опознали тело мальчика. Сейчас в региональном Следкоме возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», в рамках которого установят все обстоятельства случившегося. Напомним, это не первый случай гибели детей на воде этим летом: пятнадцатилетний подросток утонул на озере в Меленковском районе, одиннадцатилетний мальчик – в Клязьме во Владимире, а в Коврове в пруду рядом с дачей захлебнулся годовалый малыш

ИСТОЧНИК KP.RU

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