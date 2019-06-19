Пять владимирских футболистов завоевали Кубок ПФЛ «Переправа»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-19T14:41:27+03:00

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Пять футболистов, защищавших в сезоне 2018-2019 годов цвета владимирского «Торпедо», Игорь Родионов, Николай Тарасов, Максим Нестеров, Дмитрий Хохлов и Валерий Каптилов стали обладателями кубка ПФЛ «Переправа».

В решающем матче «Запад» обыграл сборную России U-20 со счетом 2:1. Выдержав натиск национальной команды, представители ПФЛ четко воспользовались своими шансами и забили два гола на 49-ой и 73-ей минутах. В самом конце второго тайма сборная России отыграла один мяч, но на большее ее уже не хватило.

Первый трофей возрожденного турнира «Переправа» достается группе «Запад».

ИСТОЧНИК KP.RU