Пять владимирских футболистов завоевали Кубок ПФЛ «Переправа»
Первый трофей возрожденного турнира «Переправа» достается группе «Запад»
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Пять футболистов, защищавших в сезоне 2018-2019 годов цвета владимирского «Торпедо», Игорь Родионов, Николай Тарасов, Максим Нестеров, Дмитрий Хохлов и Валерий Каптилов стали обладателями кубка ПФЛ «Переправа».
В решающем матче «Запад» обыграл сборную России U-20 со счетом 2:1. Выдержав натиск национальной команды, представители ПФЛ четко воспользовались своими шансами и забили два гола на 49-ой и 73-ей минутах. В самом конце второго тайма сборная России отыграла один мяч, но на большее ее уже не хватило.
Первый трофей возрожденного турнира «Переправа» достается группе «Запад».
ИСТОЧНИК KP.RU