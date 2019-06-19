Камешковец обокрал пенсионера

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-19T16:03:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионер из Камешковского района обнаружил, что из его квартиры пропал магнитофон, стоивший шесть тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, опросив возможных очевидцев, удалось выяснить, кто находился рядом с жилищем пенсионера, когда произошла кража, а позднее полицейские вместе с участковым полиции установили подозреваемого. Сорокапятилетний местный житель, у которого дома нашли пропавший магнитофон, объяснил, что просто вошел в квартиру через незапертую дверь. Продавать похищенную технику камешковец, видимо, истосковавшийся по музыке, не планировал, а хотел пользоваться ей сам. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УКРФ – кража с незаконным проникновением в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU