2019-06-19T13:50:46+03:00
Общество

100 баллов по русскому языку на ЕГЭ получили 15 выпускников из Владимирской области

Русский язык сдали существенно лучше, чем математику
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимирской области подведены итоги очередных ЕГЭ - по русскому языку и физике. Русский язык - обязательный предмет на едином госэкзамене, поэтому его сдавали все, кроме освобожденных по состоянию здоровья - итого 5600 выпускников. Сдали очень неплохо - пороговый балл для получения аттестата (24 балла) не набрали только 0,4% сдававших. Напомним, математику профильного уровня не сдали около 7% выпускников.

Высоких результатов тоже существенно больше, чем на математике - 15 одиннадцатиклассников получили 100 баллов. Это ученики школ №№ 2, 8 и 33 города Владимира, гимназии №1 и школы №21 города Коврова, гимназии №2 и школы №4 города Александрова, школы №28 округа Муром, гимназии №17 города Петушки, Вольгинской школы Петушинского района и Уршельской школы Гусь-Хрустального района.

Неожиданно много выпускников в этом году выбрали ЕГЭ по физике. Его сдавали 1100 человек. 97 процентов экзамен сдали. По 100 баллов получили 2 выпускника – из школы №1 города Гусь-Хрустального и школы №3 города Киржача.

Всего во Владимирской области пока что сданы на 100 баллов 28 экзаменов: 15 – по русскому языку, 2 – по физике, 1 – по математике профильного уровня и 10 – по химии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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