2019-06-19T13:47:03+03:00
Общество

"Т Плюс" приступил к реконструкции теплосети на улице Доватора во Владимире

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе улицы Доватора областного центра. Согласно проекту на данном участке будет заменено 630 м разводящего трубопровода. Стоимость работ составит 9,6 млн рублей.

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более 1-2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат 225 м² дорог, 1000 м² газонов, высадят 6 кустарников.

В рамках программы «Re: Конструкция 2019» специалисты филиала ведут усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Продолжено и использование временных трубопроводов (шунтов) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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