Фоминская и Раздольная: во Владимире появятся новые улицы

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-19T12:51:42+03:00

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В поселке Заклязьменский, рядом с госконюшней, существующей уже более шестидесяти лет, появятся улицы Фоминская и Ипподромная, а также Ипподромный проезд. «Лошадиные» названия выбрали не случайно – рядом находится ипподром, а Фоминская напоминает о «короле русской тройке» Владимире Фомине, в честь которого названа Владимирская госконюшня. Еще одна новая улица – Раздольная - появится рядом с рекой в селе Спасское. Назвать ее так решили из-за того, что к улице примыкает пойма Содышки, поля, луга и лесочки. Новые названия улиц одобрила топонимическая комиссия, а потом их утвердили депутаты профильного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU