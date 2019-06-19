Гостья из Нижегородской области обокрала владимирку

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-19T12:45:35+03:00

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Двадцатилетняя жительница Нижегородской области, жившая вместе с молодым человеком из Владимирской области, несколько месяцев назад взяла у него ключи от квартиры его родителей. Дождавшись. Когда хозяев не будет дома, она пробралась в квартиру и похитила деньги, которые благополучно потратила. Хозяйка, обнаружив пропажу, обратилась в полицию и хотя следов взлома двери или окон правоохранители не обнаружили, женщина настаивала: крупная сумма пропала. Подозреваемую нашли через несколько дней. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас уголовное дело по статье «кража» в отношении девушки возбуждено и направлено в суд. Максимальное наказание, которое может ей грозить - шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU