2019-06-19T12:03:47+03:00
Происшествия

Вязниковцы украли водонагреватель из магазина

Похитители сейчас находятся под подпиской о невыезде
Ирина Мальцева
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В полицию обратился представитель одного из районных магазинов районного центра, сообщивший, что из торговой точки пропал водонагреватель ,стоивший пять тысяч рублей. Как рассказали в УМВД Росии по Владимирской области, украли его два друга. Двадцатилетний и девятнадцатилетний жители района заранее продумали план: один из них отвлек менеджера разговорами, а второй взял товар и спокойно ушел из магазина. Использовать по назначению водонагреватель товарищи не стали, продали его, а деньги поделили. Сейчас в отношении парочки ребят уголовное дело по статье «кража», а с самих подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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