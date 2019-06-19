Во Владимирской области штрафы за парковку на газонах могут вырасти в 10 раз

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-19T10:39:41+03:00

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Депутаты Заксобрания Владимирской области предлагают ужесточить ответственность водителей за парковку на газонах. Законопроект об увеличении штрафов уже был рассмотрен на заседании комитета по вопросам государственного устройства, провопорядка и законности. Инициаторами проекта выступили председатель ЗС Владимир Киселёв и прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин.

Предполагается, что для граждан, бросивших свои авто на газоне, размер штрафа может составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и организаций - от 20 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Напомним, что сейчас в соответствии со ст.12.19 КоАп РФ, за данное правонарушение предполагается ответственность всего в 500 рублей. Парковка на газонах теперь будет расцениваться как нарушение муниципальных правил благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU