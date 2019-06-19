Комсомольский сквер отдадут в хорошие руки

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-19T10:26:52+03:00

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Комсомольский сквер, расположенный около Северных торговых рядов, вновь передадут в безвозмездное пользование. Раньше он находился на балансе НКУ «Благоустройство», но с 2013 года передан в безвозмездное пользование частной компании, которая должна содержать его в порядке и использовать по назначению.

- Сегодня бюджет не тратит на благоустройство сквера ни копейки, при этом Комсомольский сквер остается в муниципальной собственности, - отметил заместитель главы администрации города Дмитрий Норихин.

Действие договора с компанией, занимающейся благоустройством сквера сейчас, заканчивается 31 декабря этого года, после чего сквер вновь выставят на торги, заявиться на которые сможет любой желающий и взять заботу о нем в свои руки. Главное, чтобы у него хватило денег обслуживать почти восемь тысяч квадратных метров излюбленного горожанами место отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU