«Яндекс дата-центр» незаконно сливал сточные воды в озеро Рукавское

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-19T10:08:32+03:00

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Нарушения обнаружила природоохранная прокуратура в ходе проверки природоохранного законодательства. «Яндекс дата-центр», расположенный в «Энергетик», имеет свои собственные очистные сооружения ,куда поступают ливневые и дренажные воды, а также хозяйственно-бытовые стоки, где они проходят определенную очистку, а потом сбрасываются в расположенное неподалеку озеро. Однако разрешительных документов, необходимых по закону, у компании не было. Представители компании в суде признали, что нарушения были, но объяснили, что оформить требуемые документы не смогли из-за целого букета причин, в том числе из-за спорных границ озера Рукавское. По решению Ленинского районного суда «Яндекс дата-центр» предстоит заплатить в бюджет госпошлину в размере шести тысяч рублей, а до 1 мая 2020 года оформить решение о предоставлении озера Рукавское в пользование.

ИСТОЧНИК KP.RU